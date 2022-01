Quanto sono costati i disastri causati dal cambiamento climatico? Una cifra fuori di testa

Il cambiamento climatico non rischia di danneggiarci solo in "futuro" come pensano molti, ma in realtà i suoi effetti stanno dilagano anche oggi. I disastri causati da questo cambiamento, come gli uragani nel nordest degli Stati Uniti e le inondazioni in città in tutta Europa, sono costati miliardi di dollari.

Un nuovo rapporto pubblicato questa settimana ha mostrato alcuni dei peggiori disastri di quest'anno e i miliardi di dollari di danni che hanno causato. In particolare, dei 15 disastri legati al clima descritti nello studio, dieci sono costati più di un miliardo di dollari di danni. In tutto questi disastri sono costati 100 miliardi di dollari.

Ad esempio l'uragano Ida, che ha colpito vari stati lungo la costa orientale tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, è stato l'evento climatico più costoso dell'anno ed è costato circa 65 miliardi di dollari. Queste stime provengono dai danni pagati dalle assicurazioni, il che significa che i danni effettivi potrebbero essere significativamente più alti.

Non solo danni economici, le inondazioni del Sud Sudan, che sono andate avanti per settimane, hanno provocato lo sfollamento di oltre 800.000 persone. All'inizio dell'anno, le nazioni a basso reddito hanno denunciato la mancanza di responsabilità da parte dei paesi ricchi e che sono responsabili delle più alte emissioni alla COP 26 - addirittura i ricercatori sono andati fino ai confini del mondo per studiare questi cambiamenti.

Insomma, non è soltanto una questione ambientale, ma il cambiamento climatico è anche una questione economica. Dobbiamo agire ora per arginare gli effetti. Inutile girarci attorno, il 99% di questi cambiamenti sono causati dall'uomo.