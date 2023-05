Ecco quanto costavano le feste alla corte di Versailles

Per festeggiare la sua vittoria sulla Spagna, Luigi XIV voleva organizzare una festa degna del suo gran trionfo, e spese per i preparativi l’ingente somma di 117.000 livres - un terzo del budget per la costruzione della reggia di Versailles nel 1668. Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi del costo dei "party" in questo luogo.

Il re voleva anche che i festeggiamenti si distinguessero distintamente dalle grandiose feste del 1664. L'evento si tenne in estate per qualche giorno, senza un tema specifico, e si rivelò per essere un grande mixage di splendore e opulenza (a proposito, ecco quattro cose che non sapevate sulla regina Maria Antonietta).

Arrivato al palazzo da Saint-Germain, il sovrano decise di aprire la festa nel tardo pomeriggio con una visita alla sua ultima creazione: la Fontana del Drago, la fontana più potente dei giardini della reggia. Ha poi invitato i suoi ospiti a un sontuoso tè pomeridiano nel Boschetto della Stella, che era adornato con cassettiere e buffet coperti da montagne di frutta, carne e caraffe di liquore.

Dopo il tè, la Corte ha viaggiato in carrozza e portantine verso il crocevia della Fontana di Saturno per la prima esecuzione di George Dandin di Molière. Lo spettacolo è stato rappresentato in un teatro trompe-l'oeil da Vigarani. Quest'ultimo era illuminato da 32 lampade di cristallo, appese con arazzi e coperte da una tela blu decorata con fleur-de-lis, in un paesaggio onirico e da sogno.

Le feste erano molte costose e necessitano di importi pari alle 250 mila euro a sera.