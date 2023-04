Quanto costerà a Apple produrre iPhone 15 Pro Max? Le prime proiezioni

Mentre si fanno notare le prime bocciature per iPhone 15 da parte dei leaker, che li considererebbero eccessivamente derivativi, un interessante approfondimento punta i riflettori sul costo di produzione del modello premium del prossimo anno, ovvero iPhone 15 Pro Max.

In effetti, già da tempo si parla di un possibile aumento di prezzo al dettaglio per i modelli flagship Pro e Pro Max della famiglia iPhone 15, giustificati da un aumento generalizzato dei costi di produzione ma anche dal set di feature esclusive che dovrebbero offrire agli utenti.

Se qualche giorno fa si parlava di un potenziale aumento del 20% dei costi di produzione per iPhone 15 Pro, secondo le stime di WCCFTech si passerebbe dai 474 dollari richiesti per produrre la versione mmWave 5G di iPhone 14 Pro Max (128 GB) a ben 568,80 dollari per il modello successivo, con un aumento del 20% pari a 94,80 dollari.

Chiaramente tutto questo al netto di altri fattori che potrebbero incidere in positivo o in negativo su questa cifra, tra cui marketing, sviluppo ed eventuali variazioni di costo nella catena produttiva e logistica. Oltretutto, anche il nuovo sensore periscope e l'aumento di spessore potrebbero influire sul costo finale per Apple e, di conseguenza, anche sul prezzo di cartellino una volta che sarà arrivato sugli scaffali.

Nel frattempo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata ai più recenti render di iPhone 15 Pro Max, ma con il solito slider laterale invece del vociferato tasto a sfioramento.