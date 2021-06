Quanto costerà DAZN dal 1 Luglio ai clienti abbonati tramite voucher Sky?

Dopo avervi spiegato come disattivare il voucher DAZN di Sky, torniamo a discutere dell'argomento più caldo del momento. Come noto, la scorsa settimana la piattaforma di Perform ha annunciato il nuovo listino prezzi e le relative offerte, ma cosa accadrà agli attuali clienti Sky?

Come noto, infatti, il nuovo prezzo di DAZN sarà di 29,99 Euro al mese ed entrerà in vigore il 1 Luglio 2021. Tuttavia, per il primo anno la società ha messo a disposizione varie opzioni che consentono di risparmiare 10 Euro al mese o permettono di ottenere addirittura 2 mesi gratuiti.

Nello specifico, i nuovi abbonati che effettueranno la sottoscrizione dal 1 al 28 Luglio pagheranno 19,99 Euro al mese per 14 mesi, mentre i già abbonati potranno godere di 2 mesi gratuiti (luglio ed agosto) e di 12 mesi a 19,99 Euro.

Nel caso dei clienti Sky che negli ultimi tre anni hanno effettuato l'iscrizione tramite voucher vale la prima opzione: è stato infatti confermato che saranno considerati nuovi abbonati e quindi effettuando l'iscrizione dal 1 al 28 del prossimo mese avranno diritto alla promozione che permette di portare a casa lo sconto per i primi 14 mesi.

Ricordiamo che coloro che hanno un voucher Sky attivo non dovranno fare assolutamente nulla.