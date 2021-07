Quanto costerà DAZN dal 29 Luglio? Pochi giorni al cambio di prezzi

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza delle offerte di DAZN che sono state lanciate lo scorso 1 Luglio e che permettono di risparmiare 10 Euro al mese sul costo della sottoscrizione alla piattaforma di streaming.

Dal 29 Luglio 2021, salvo proroghe, DAZN passerà al prezzo pieno di 29,99 Euro al mese. Tra dieci giorni esatti infatti scadranno le promozioni che permettono di pagare 19,99 Euro al mese per ottenere l'accesso al servizio di streaming targato Perform, che ricordiamo dalla prossima stagione trasmetterà tutta la Serie A.

Al momento da parte di DAZN non sono emerse informazioni o indiscrezioni in merito ad una possibile proroga della promozione, che è ripresa anche nel nuovo listino prezzi di TIMVision e nell'offerta Calcio e Sport.

Nel frattempo, alcune indiscrezioni trapelate di recente indicano che DAZN potrebbe lanciare un decoder per il digitale terrestre proprietario per tutte quelle aree bianche in cui non è possibile accedere alla connessione in fibra ottica che garantisce la migliore esperienza di streaming.

Nel weekend abbiamo fatto il punto sull'eventuale trasmissione di DAZN su digitale terrestre, di cui si è parlato spesso nelle ultime settimane e che è stata anche al centro di discussioni da parte degli utenti. Ovviamente non appena emergeranno nuove informazioni vi aggiorneremo con tutte le novità.