Quanto costerà iPhone 14? Trapelano le prime indicazioni sui prezzi

A pochi giorni dal rapporto che ha confermato che le principali novità di iPhone 14 si concentreranno su modelli Pro, dallo stessa stessa fonte emergono nuove indiscrezioni sulla lineup di smartphone made in Apple in arrivo il prossimo autunno.

Mark Gurman di Bloomberg, nello specifico, riferisce che la decisione di Apple di sostituire l’iPhone 13 Mini con un iPhone 13 Max potrebbe comportare un aumento del prezzo fino a ben 300 Dollari.

Secondo i calcoli effettuati da Forbes, basati sul rapporto di Gurman, iPhone 14 Max costerà circa 200 Dollari in meno rispetto ad un iPhone 14 Pro Max. La rivista ha fatto dei calcoli ancora più precisi: attualmente, iPhone 13 Pro Max parte da 1099 Dollari, e sulla base delle indicazioni di Gurman, iPhone 14 Max partirebbe da 899 Dollari, in aumento di 200 Dollari dall’iPhone 13 Mini che per il modello base costa 699 Dollari.

L’iPhone 14 pro ed iPhone 14 Pro Max invece dovrebbero arrivare rispettivamente a 1099 e 1199 Dollari.

Proprio qualche ora fa, intanto, sono trapelati i file CAD di iPhone 14 Pro, che evidentemente dovrebbe avere i bordi più sottili rispetto ad iPhone 13. A livello estetico invecealcuni leak emersi negli scorsi giorni confermano che iPhone 14 sarà quasi identico ad iPhone 13.