Ecco quanto costerà un lancio di Starship a SpaceX: è davvero econimico!

Starship è il grande progetto di SpaceX, una vera e propria nave spaziale di prossima generazione che permetterà all'umanità di raggiungere prima la Luna e poi Marte. Attualmente, la compagnia sta lavorando senza sosta per il volo di prova orbitale dell'astronave.

Qualche giorno fa Elon Musk ha tenuto una conferenza stampa dal sito di Starbase in cui è intervenuto sulla questione. Durante la presentazione in live streaming, il CEO di SpaceX è arrivato al punto di affermare che ogni lancio di Starship potrebbe costare "pochi milioni di dollari per volo", forse "anche un milione di dollari".

Potrebbe sicuramente sembrare una cifra astronomica per la maggior parte di voi, ma per quanto riguarda i voli spaziali è un grandissimo passo avanti. Se davvero SpaceX riuscirà a mantenere questo prezzo, si potrebbero inviare fino a 100 astronauti nello spazio per quasi un cinquantesimo del costo dell'invio di un solo astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Sì, avete letto bene. Un singolo posto a bordo di una SpaceX Crew Dragon per la stazione spaziale costa, infatti, circa 55 milioni di dollari. Non solo: Musk è tornato sul suo argomento preferito - la creazione di una città su Marte - affermando che Starship potrà trasportare fino a un milione di chilogrammi di materiale. "L'astronave è in grado di farlo", afferma il miliardario all'evento. "E penso che dovremmo provare a farlo il prima possibile".