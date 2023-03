Quanto costerà la NVIDIA RTX 4070? Spunta un prezzo, è più basso del previsto!

La NVIDIA GeForce RTX 4070 dovrebbe essere lanciata il 13 aprile, almeno stando ai numerosi rumor in circolazione ormai da settimane. Il principale nodo relativo alla GPU è quello del prezzo: pare che la RTX 4070 si collocherà a metà tra fascia media e fascia alta in termini di performance, perciò il suo price point dovrà essere ben ponderato.

In passato, un leak aveva rivelato che la RTX 4070 costerà 749 Dollari: un costo spropositato per la scheda video di NVIDIA, di soli 50 Dollari inferiore rispetto alla RTX 4070 Ti sul mercato americano. Fortunatamente, però, delle fonti del portale estero VideoCardZ, solitamente affidabili, sembrano aver dichiarato che il costo della RTX 4070 sarà ben più ragionevole.

Pare infatti che la GeForce RTX 4070 costerà 599 Dollari sul mercato americano, 150 in meno di quanto prospettato dai rumor. La notizia è positiva per chi si aspettava una componente con un prezzo superiore ai 700 Dollari, ma si tratta comunque di un rincaro rispetto alla RTX 3070 di due anni fa, il cui prezzo non superava i 500 Dollari. Per la verità, il MSRP della RTX 4070, se confermato, dovrebbe essere lo stesso della RTX 3070 Ti di scorsa generazione.

In termini tecnici, la RTX 4070 avrà 5.888 CUDA Core, ovvero lo stesso Core Count della RTX 3070, ma utilizzerà un bus di memoria più ristretto, a soli 192 bit. Tuttavia, la frequenza di clock della VRAM della RTX 4070 sarà pari a 1,92 GHz (contro gli 1,58 GHz della RTX 4070 Ti), e anche la memoria stessa aumenterà da 8 GB a 12 GB. La potenza complessiva dovrebbe arrivare così a 29 TFLOPS, contro i 22 della scheda di scorsa generazione.

Il prezzo rumoreggiato della RTX 4070, inoltre, sembra essere in linea con quello delle altre schede della serie RTX 40, che giustificano le proprie feature esclusive (il DLSS 3 su tutte) con un rincaro di almeno 100 Dollari sulla GPU comparabile di scorsa generazione. Non resta dunque che aspettare metà aprile per scoprire se i rumor sono giusti o se davvero la RTX 4070 costerà 749 Dollari.