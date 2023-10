Quanto costerà OnePlus Open? I rumor sul prezzo fanno storcere il naso

OnePlus ha confermato la data di lancio di Open, il suo primo pieghevole o quello che i fan dell'azienda sperano possa essere il primo "foldable killer". Purtroppo, però, il prezzo potrebbe deludere gli appassionati della primissima ora.

OnePlus ha ormai da molto tempo abbandonato le politiche sui prezzi straordinariamente aggressivi che l'hanno contraddistinta nelle sue prime fasi di vita, puntando a offrire un'esperienza di livello sempre più elevato con i suoi dispositivi di punta e creando un vuoto alle sue spalle in cui ha gradualmente inserito altre serie di smartphone come i Nord e i Nord CE.

Con OnePlus Open si inaugura una nuova categoria e in qualche modo si apre una nuova era. Il prezzo, tuttavia, non sarà neanche lontanamente tra i più abbordabili sulla piazza. Perlomeno secondo quanto emerso nelle settimane prima del lancio.

A quanto pare, infatti, il pieghevole di Pete Lau e soci sarà un device di fascia altissima, corazzato con un hardware da top di gamma, tanta memoria e display di alta caratura. Sul retro l'ormai tradizionale "acca", a indicare la partnership fotografica con Hasselblad, per un dispositivo che dovrebbe costare 1.699 dollari, solo 100 dollari in meno rispetto al prezzo di partenza di Samsung Galaxy Z Fold5. In Europa, dunque, dovremmo aggirarci intorno ai 1.800 euro o qualcosa in più, ma ricordiamo che è possibile prenotarsi per ottenere uno sconto di 250 euro al lancio, direttamente sulla pagina ufficiale.