Quanto costerà il piano con pubblicità di Netflix? Ecco i possibili prezzi

In seguito alle conferme relative all'arrivo di un piano con pubblicità su Netflix, torniamo ad approfondire la questione. Infatti, sono emersi i possibili prezzi di questa tipologia di abbonamento, che chiaramente mira a risultare più economico rispetto alle classiche sottoscrizioni.

Secondo quanto riportato da Bloomberg e The Verge, il costo del piano con pubblicità dovrebbe aggirarsi tra 7 e 9 dollari al mese per quel che riguarda il mercato statunitense. Questa sarebbe la fascia di prezzo che Reed Hastings e soci starebbero attualmente prendendo in considerazione per la nuova sottoscrizione.

Ricordiamo che al momento negli USA, come potete vedere sul portale ufficiale di Netflix, il piano Basic costa 9,99 dollari al mese, l'abbonamento Standard viene proposto a 15,49 dollari al mese e la sottoscrizione Premium arriva a costare 19,99 dollari al mese. Potrebbe dunque non sembrare propriamente un calo di prezzo importante prendendo in considerazione l'abbonamento Basic, ma sembra che il nuovo piano mirerà a rappresentare un'alternativa al piano Standard, perlomeno per gli utenti disposti a sorbirsi un po' di pubblicità.

Quanti minuti di spot saranno inclusi? Rimanendo sempre nel campo delle indiscrezioni, sembra che per il lancio iniziale si stia pensando a circa quattro minuti di pubblicità ogni ora. Gli annunci potrebbero a quanto pare comparire prima e durante i contenuti, mai dopo. L'arrivo del piano con pubblicità di Netflix sarebbe tra l'altro vicino: negli ultimi tre mesi del 2022 dovrebbe arrivare in diversi mercati, con un rollout maggiormente esteso previsto per il 2023.

Ricordiamo che Netflix ha stretto un accordo con Microsoft per gestire il sistema pubblicitario, nonché che si starebbero ancora definendo diversi dettagli importanti. Tutte le informazioni presenti in questa sede vanno quindi prese come rumor, considerando anche il fatto che un portavoce di Netflix ha spiegato ai microfoni di The Verge che per il momento si tratta solamente di speculazioni, in quanto il progetto è ancora nella sua fase iniziale e non è stata presa alcuna decisione definitiva.

Al netto di questo, nella sua prima concezione, il nuovo piano Netflix non prevedrebbe la pubblicità per alcuni film (tra pellicole originali, film appena usciti e contenuti dedicati ai più piccoli) e avrebbe limitazioni a catalogo e download per la visione offline.