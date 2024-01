Quanto costerà riparare i Galaxy S24? Trapelano i prezzi

Con l’avvicinarsi del Galaxy Unpacked, si chiude il cerchio intorno al Galaxy S24. Se nella giornata di ieri erano emerse alcune informazioni su come l’IA migliorerà le fotografie scattate dal Galaxy S24 Ultra, oggi tocca ai prezzi che dovrebbe richiedere Samsung per effettuare le riparazioni dei dispositivi.

Un centro di riparazione sloveno ha pubblicato i prezzi per la sostituzione della batteria, lo schermo, il vetro anteriore posteriore, l’altoparlante ed altre componenti di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

Partendo dal Galaxy S24 base, la sostituzione della batteria costerà 68 Euro, mentre per la riparazione dello schermo e del vetro frontale bisognerà sborsare 259 Euro. Per il vetro anteriore invece il costo richiesto è di 165 Euro, mentre per quello posteriore 71 Euro. A quanto pare, il copriobiettivo della fotocamera costerà 42 Euro, mentre le fotocamere anteriori e posteriori costeranno rispettivamente 69 e 99 Euro.

Passando al Galaxy S24+, invece, la batteria avrà un costo di 72 Euro, mentre per il vetro anteriore + schermo bisognerà sborsare 255 Euro. I pezzo di ricambio per il vetro anteriore e posteriore avranno un costo di 175 e 72 Euro, mentre per la sostituzione delle fotocamere anteriori e posteriori i costi ammontano a 75 e 105 Euro. I copriobiettivi per le fotocamere posteriori invece hanno un costo di 45 Euro.

Ovviamente più alti i prezzi richiesti per il Galaxy S24 Ultra. In questo caso il costo di sostituzione dello schermo dovrebbe essere di 375 Euro, mentre i pannelli per il vetro anteriore e posteriore dovrebbero avere un costo di 199 e 48 Euro. Le fotocamere anteriori e posteriori invece dovrebbero avere un prezzo di 66 e 150 Euro.

Per lo chassis di Galaxy S24 Ultra Samsung dovrebbe richiedere 350 Euro, 100 Euro in più rispetto alla somma richiesta per il Galaxy S24 (233 Euro) e Galaxy S24+ (243 Euro).

Il listino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.