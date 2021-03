Quanto costerà la Serie A su DAZN? Previsto un importante rincaro

L'assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN rappresenta una svolta epocale per il calcio italiano, dopo anno in cui il nostro campionato è stato trasmesso su satellite e digitale terrestre. Dal prossimo anno cambierà praticamente tutto, ma a che prezzo? Qualche indicazione arriva da Panorama, ma le indicazioni non sono positive.

Secondo quanto affermato dall'autorevole magazine, è improbabile che DAZN riproponga il pacchetto disponibile fino a quest'anno, che a 9 Euro al mese consente di accedere all'intera programmazione.

Come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro articolo dedicato alla questione, infatti, la Lega potrebbe aver posto come condizione la non svalutazione del prodotto anche in ottica futura, ma DAZN con ogni probabilità sarà anche costretta a recuperare l'investimento da 840 milioni di Euro. Ecco perchè, è altamente probabile che il costo dell'abbonamento subisca un rincaro.

Panorama parla di un possibile periodo promozionale offerto ai nuovi abbonati, per attirare i clienti e permettere loro di prendere manualità con il nuovo servizio.

Il prezzo mensile dovrebbe essere di 30 Euro, al pari con NowTV che con il pacchetto Sport consente già di vedere in streaming le partite di Serie A acquistate da DAZN. Su base annuale, invece, l'abbonamento potrebbe costare tra i 300 ed i 350 Euro, a cui bisognerà aggiungere chiaramente la sottoscrizione a Sky per poter seguire la propria squadra in Champions League ed Europa League.