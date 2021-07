Quanto costerà vedere il calcio in TV dalla prossima stagione? La risposta vi sorprenderà

La frammentazione del calcio in TV porterà ad una riduzione importante del costo degli abbonamenti su base annua. I calcoli, effettuati da Il Sole 24 Ore e pubblicati qualche giorno fa, mostrano una riduzione importante del costo su base annua.

A pesare su questo calo è l'accordo tra Mediaset e TIM che ha portato all'arrivo su TIMVision dell'applicazione Mediaset Infinity.

In questo modo, grazie alle nuove offerte TIMVision è possibile seguire a 19,99 Euro al mese per 12 mesi Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e Conference League.

Sostanzialmente, per coloro che sceglieranno TIMVision, il costo annuo della stagione calcistica 2020/21 si aggira a 240 Euro per chi già usufruisce del servizio, mentre chi si abbona per la prima volta passa a 250 Euro, in quanto è necessario sostenere un costo di attivazione di 9,99 Euro.

Il Sole 24 Ore ha fatto un confronto molto interessante con la scorsa stagione, quando la soluzione più economica per seguire tutte le competizioni in questione, eccezion fatta per la Conference League nata quest'anno, era rappresentato da DAZN e Now TV ad un prezzo di 9,99 Euro al mese e 29,99 Euro al mese rispettivamente. In totale, l'abbonamento costava 480 Euro all'anno, quasi la metà rispetto a quanto richiesto nel 2020/21.