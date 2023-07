Quanto costeranno le AMD Radeon RX 7700 e 7800? Non ci sono buone notizie dai leak

La presunta data d'uscita delle AMD Radeon RX 7800 e 7700 si avvicina rapidamente, ma delle due schede ancora non si sa moltissimo. Fortunatamente, nelle scorse ore una nota leaker ha svelato quelli che dovrebbero essere i (controversi) prezzi delle due Radeon RX 7800 e 7700 del Team Rosso.

Stando a quanto riportato da All_The_Watts!! su Twitter, infatti, la AMD Radeon RX 7800 costerà 549 Dollari sul mercato americano. Invece, la Radeon RX 7700 sarà prezzata a 449 Dollari sul medesimo mercato. Vi invitiamo a prendere questi prezzi con le pinze, anche se la leaker ha uno storico di previsioni azzeccate imponente ed è stata la prima a svelare i benchmark delle due GPU AMD.

A conti fatti, ciò significa che le nuove GPU AMD costeranno molto di più sia delle loro concorrenti più prossime che delle schede video che le hanno precedute. Nello specifico, la Radeon RX 7700 costerà 119 Dollari in più del prezzo attuale della Radeon RX 6700 XT (pari a 330 Dollari), ma anche 50 Dollari in più della RTX 4060 Ti 8 GB di NVIDIA, che attualmente si trova in vendita a 399 Dollari negli Stati Uniti.

La Radeon RX 7800, invece, costerà circa 100 Dollari in più della Radeon RX 6800 di scorsa generazione e 30 Dollari in più della Radeon RX 6800 XT, le cui performance sono però decisamente simili (se non addirittura superiori) a quelle leakate della GPU di nuova generazione. Per di più, la scheda costerà soli 50 Dollari in meno di una RTX 4070 di NVIDIA, che negli USA può essere acquistata a 599 Dollari.

Probabilmente, la strategia di marketing di AMD sarà dunque quella di collocare entrambe le GPU tra le RTX 4060 Ti e 4070 in termini di performance e di costo, promuovendo la Radeon RX 7700 come una GPU "un po' più potente della RTX 4060 Ti", giustificandone il prezzo leggermente più alto di quest'ultima, e la RX 7800 come una scheda "un po' meno potente della RTX 4070", che dunque sarà venduta ad un prezzo leggermente più basso della principale competitor.