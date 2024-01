Quanto costeranno gli iPad Pro OLED? Tantissimo, più di un Macbook Air

Sono ormai anni che i fan e gli insider del mondo Apple parlano degli iPad Pro con schermo OLED, sperando in un loro lancio il prima possibile: questi device, d'altro canto, potrebbero garantire una luminosità del display senza precedenti, insieme ad una qualità ineccepibile dei colori e ad un peso piuma. Ma quanto costeranno gli iPad Pro OLED al lancio?

Tanto, tantissimo. Secondo il leaker coreano Yeux1122, l'iPad Pro OLED da 11" avrà un prezzo di partenza pari a 1.500 Dollari negli Stati Uniti, per poi salire fino ai 1.800 Dollari circa a seconda delle configurazioni di RAM e storage. Per il modello da 13", invece, si parlerebbe di cifre comprese tra i 1.800 e i 2.000 Dollari sul mercato americano, a seconda dell'hardware prescelto dall'utente. In Europa, considerato il rincaro medio applicato da Apple sui suoi dispositivi nel Vecchio Mondo, i due device potrebbe superare tranquillamente i 2.000 Euro.

Non è la prima volta che sentiamo dei report simili: già a marzo 2023, The Elec aveva svelato che gli iPad Pro OLED partiranno da 1.500 e 1.800 Dollari, rispettivamente per quanto riguarda i modelli da 11" e da 13". Considerato che i nuovi iPad Pro potrebbero avere fino a 4 TB di storage e saranno disponibili sia in versione Wi-Fi che in variante Cellular, possiamo aspettarci che i prezzi di partenza finiscano per lievitare velocemente a seconda del numero di "optional" richiesti da ogni utente.

Se queste cifre fossero confermate, si tratterebbe di un enorme rincaro per gli iPad Pro OLED: più dell'80% in più per il modello da 11" (che, nella versione di attuale generazione con schermo Liquid Retina LED, parte da 799 Dollari), ma anche più del 60% in più per la variante da 13" (che oggi, con uno schermo mini-LED Liquid Retina XDR, parte da 1.099 Euro).

Indicativamente, dunque, i nuovi iPad Pro costeranno come dei Macbook Air di fascia alta (o forse persino qualcosa di più): non è d'altro canto un caso che i leak sull'eventuale unificazione delle linee iPad e Macbook siano fioccati negli scorsi mesi. Resta solo un interrogativo: quanti utenti saranno disposti a spendere quasi 2.000 Euro per un tablet?