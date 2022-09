Quanto costeranno gli iPhone 14? Arrivano le previsioni di un analista

Oggi, finalmente, vedremo i nuovi iPhone 14 nel corso del keynote Apple in programma alle ore 19. Nelle ultime ore sono stati tanti i rumor che hanno affollato il web, i quali hanno svelato praticamente in toto la scheda tecnica dei quattro modelli. Tuttavia, l’incognita principale riguarda il prezzo, ed oggi arrivano delle previsioni.

Un analista di JP Morgan, infatti, sostiene che gli iPhone 14 e 14 Max di fascia bassa, che come noto sfoggeranno lo stesso processore A15 Bionic di iPhone 13 ma in versione potenziata, avranno gli stessi prezzi dei modelli dello scorso anno.

Discorso diverso invece per iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, che rappresenteranno le opzioni di fascia premium e che avranno prezzi più alti rispetto ad iPhone 13 Pro e Pro Max. JP Morgan tuttavia non quantifica questo incremento dei prezzi, che rimane un grosso interrogativo anche alla luce della difficile situazione economica globale, con l’inflazione che sta toccando livelli record non solo negli USA ma anche in Europa.

Per quanto concerne Apple Watch, invece, non sono emerse indicazioni dal rapporto di JP Morgan. Secondo quanto emerso, però, Apple Watch Pro costerà fino a 1000 Dollari, ma si tratterà di un dispositivo rivolto ad una specifica fascia di utenti.