Quanto costeranno i Samsung Galaxy S24? Più del previsto, per un leak

Ora è ufficiale: i Samsung Galaxy S24 arrivano il 17 gennaio con un evento Unpacked dedicato. Sfortunatamente, però, dei tre smartphone della lineup di nuova generazione del colosso coreano sappiamo già quasi tutto. Oggi, addirittura, arrivano importanti informazioni sul prezzo di vendita dei Samsung Galaxy S24.

Il portale Sammobile, infatti, ha riportato un post su un blog coreano che parla dei preordini e dei prezzi dei Samsung Galaxy S24. Il post, che dovrebbe arrivare dalla pagina di un rivenditore, svela che i preordini dei nuovi flagship si apriranno il 19 gennaio e si chiuderanno il 25 gennaio, con una durata pari ad una settimana. I tre smartphone, invece, saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 26 gennaio. Se fossero vere, queste date potrebbero essere valide per tutto il mondo.

Venendo invece ai prezzi dei Samsung Galaxy S24, quelli riportati da Sammobile per il mercato coreano sono i seguenti:

Samsung Galaxy S24 - 256 GB: 1.155.00 KRW (806 Euro)

Samsung Galaxy S24 - 512 GB: 1.298.00 KRW (906 Euro)

Samsung Galaxy S24 Plus - 256 GB: 1.353.000 KRW (945 Euro)

Samsung Galaxy S24 Plus - 512 GB: 1.496.000 KRW (1.045 Euro)

Samsung Galaxy S24 Ultra - 256 GB: 1.698.400 KRW (1.186 Euro)

Samsung Galaxy S24 Ultra - 512 GB: 1.841.400 KRW (1.286 Euro)

Si tratta di prezzi inferiori a quelli stimati dal leak sul costo europeo dei Galaxy S24: con ogni probabilità, infatti, i Galaxy S24 costeranno meno in Corea del Sud (esattamente come gli iPhone costano meno negli Stati Uniti), perché la loro produzione viene ultimata in quel di Suwon, dunque i costi legati ai trasporti e alle importazioni nel resto del mondo vengono abbattuti.

Ciò che più colpisce, però, è che a differenza di quanto stabilito dagli ultimi leak il prezzo dei Galaxy S24 non si ridurrà affatto: al contrario, esso resterà identico a quello dello scorso anno solo sui modelli da 256 GB di Samsung Galaxy S24 e S24 Plus, mentre le varianti da 512 GB dei medesimi device costeranno 22.000 KRW (cioè 16 Euro) in più dello scorso anno. Per quanto riguarda il Galaxy S24 Ultra, invece, lo smartphone con storage da 256 GB avrà un prezzo di 99.000 KRW (70 Euro) superiore alla controparte lanciata nel 2023, mentre il Galaxy S24 Ultra da 512 GB costerà 121.000 KRW (85 Euro) in più rispetto al Galaxy S23 Ultra con la stessa memoria.

Nelle scorse settimane, alcuni rumor avevano stabilito che Samsung avrebbe tagliato il prezzo dei Galaxy S24 per rendere i suoi smartphone più appetibili dei nuovi iPhone 15: questi ultimi, infatti, sono stati lanciati da Apple con un prezzo "tagliato" rispetto a quello dei corrispettivi della linea iPhone 14. Sulle basi dell'ultimo leak proveniente dalla Corea del Sud, però, sembra che in quel di Suwon non siano stati decisi tagli di alcuni tipo: al contrario, i Galaxy S24 potrebbero costare più del previsto.