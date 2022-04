Quanto costerebbero oggi Nokia 3310, Sony Walkman e PlayStation 1? I prezzi con inflazione

Con l’evoluzione della tecnologia e gli effetti collaterali di eventi esterni all’ambiente tech abbiamo assistito a cambiamenti notevoli per il mercato internazionale, a partire dalla crisi del mercato smartphone a inizio 2022. Una domanda che però ci si pone piuttosto spesso è: quanto costerebbero oggi alcuni dispositivi del passato?

L’ultima indagine condotta da Ebuyer ci illustra quanto costerebbero alcuni dispositivi elettronici iconici come il Nokia 3310, il primo Sony Walkman, la PlayStation 1 o anche il titanico PC IBM 5150. Partiamo proprio dal “mattoncino” finlandese che ha reinventato la telefonia tra Snake e garanzie sulla resistenza del dispositivo: se nel 1999 costava 160 Dollari, oggi varrebbe ben 350 Dollari con un nuovo, ipotetico lancio. Tuttavia, come ben sappiamo, la nuova iterazione del Nokia 3310 lanciata nel 2017 costa soltanto 59,99 Euro, mentre quella originale viene venduta a 40 Dollari in buone condizioni tra i collezionisti.

La PlayStation originale lanciata nel 1995 ha esordito sul mercato a 299 Dollari che a oggi, considerata l’inflazione, sarebbero effettivamente pari a 783 Dollari; insomma, costerebbe di più della PlayStation 5! Osservando invece il valore delle versioni più da collezione come la PlayStation 1 - 10 million edition, la PS1 può raggiungere anche i 9.000 Dollari.

Il Sony Walkman, d’altro canto, se al lancio nel 1979 costava 150 Dollari oggi ne varrebbe 570 circa. O ancora, Ebuyer usa come esempio l’iconica Polaroid di prima generazione del 1977 venduta allora a 99 Dollari, mentre il cartellino oggi richiederebbe il pagamento di ben 450 Dollari. Ultimo esempio, ma non meno importante, è il PC IBM Modello 5150 venduto nel 1981 a 1.500 Dollari, pari a circa 4.600 Dollari nel 2022; cercando un modello funzionante tra i collezionisti, si pagherebbero circa 2.900 Dollari.

A proposito di piccole chicche su prodotti storici, vi rimandiamo al nostro vecchio speciale su dieci curiosità della PlayStation 1.