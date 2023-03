Costi addebitati dopo aver attivato una prova gratuita? Ecco il motivo

Potrebbe esservi capitato in passato: attivate una prova gratuita e vi arriva un messaggio di posta elettronica che comunica che avete inviato un pagamento al fornitore del servizio. Questo può potenzialmente accadere anche con YouTube Premium, ma perché ci sono questi tipi di "costi" se si fa riferimento a una prova? Approfondiamo la questione.

Ebbene, se, dopo aver abilitato un periodo di prova, avete ricevuto notifica di un "addebito di 1 euro" o simile, ad esempio, sul vostro conto PayPal, il motivo in realtà può risultare molto semplice. Infatti, questo potrebbe capitare, ad esempio, nella fase di scelta del metodo di pagamento per attivare la prova gratuita, comportando un "addebito" di questo tipo, ma in realtà il tutto è associato a una questione un po' diversa.

Infatti, come spiegato direttamente sul portale di supporto Google, un addebito temporaneo di importo inferiore a 1,95 dollari con la dicitura "GOOGLE" (o comunque qualcosa di simile) serve per fornire, ad esempio, un codice di verifica. In parole povere, si fa riferimento a una questione legata al controllo dell'effettiva validità del metodo di pagamento o dell'identità.

Tutto nella norma, insomma: si tratta di questioni di sicurezza. Tra l'altro, sul succitato sito Web si specifica che "l'addebito o la trattenuta sul tuo conto sono temporanei. Gli addebiti vengono rimborsati entro 30 giorni". Si fa riferimento dunque a una situazione prevista, anche se valeva la pena approfondirla, in quanto potrebbe effettivamente prendere un po' alla "sprovvista" qualcuno.

Da notare in ogni caso che situazioni simili possono verificarsi anche con altri popolari servizi, come spiegato, ad esempio, sul portale ufficiale di Spotify e sul sito Web di Audible. Per intenderci, in quest'ultimo si legge: "se hai appena iniziato la prova gratuita, si tratta semplicemente di una preautorizzazione da parte del tuo istituto di credito. Non è un vero e proprio addebito, bensì un tentativo di addebito futuro in caso tu volessi rimanere iscritto dopo il periodo gratuito".