La Costituzione USA è stata scritta da un'IA? L'assurda risposta del tool anti-IA

Per rispondere alla crescente presenza di prodotti delle IA generative in ambito creativo, sono stati sviluppati, ad esempio, dei tool per scoprire se un'IA è stata generata da un'IA, ma lo stesso vale per i testi. Tuttavia, anche questi strumenti sono, in un certo senso, fallibili.

È ciò che è accaduto da poco al documento più importante degli Stati Uniti d'America, redatto di pugno dai Padri Fondatori e dato in pasto a tool come GPTZero che... lo hanno identificato come scritto quasi certamente da un'IA generativa.

Ma com'è possibile? Per comprenderne le ragioni, bisogna capire il funzionamento dei Large Language Model utilizzati da queste IA Generative, che vengono addestrate sulla base di enormi bibliografie per aderire a determinate lingue in maniera altamente credibile. È qui che entrano in gioco i parametri che utilizzano questi tool per identificare le IA, ovvero "perplexity" e "burstiness".

La prima indica il parametro della perplessità, ovvero quant'è probabile che un testo sia scritto da un'IA viene deciso sulla base dei training set conosciuti dallo strumento identificatore. Quindi, una frase di uso eccessivamente comune potrebbe essere prevedibile, destare poca perplessità ed essere facilmente scritta da un'IA e, senza troppe sorprese, la Costituzione Americana, è un documento ampiamente utilizzato nei training set in lingua inglese.

Il secondo parametro, letteralmente "raffica" entra in gioco per valutare la ridondanza di quanto scritto. Un essere umano, per sua natura, avrà uno stile di scrittura più dinamico e variegato di un'IA, mostrando meno ripetizioni rispetto a quello generato da una macchina, che invece avrà una struttura maggiormente rigida e uniforme. Tuttavia, anche gli umani possono esserlo, soprattutto se si tratta di linguaggio tecnico.

In definitiva, purtroppo, la risposta è che anche gli strumenti di identificazione più avanzati attualmente non sono ancora molto affidabili, restituendo molto spesso falsi positivi su documenti non generati artificialmente, così come non possono essere considerati sempre del tutto affidabili neanche le IA generative, come ha avuto modo di imparare questo avvocato che è stato "fregato" da ChatGPT.