Il costo di questa bottiglia di vino invecchiata nello spazio vi farà piangere

Il Pétrus è un vino della regione viticola di Pomerol, vicino a Bordeaux, ed è sicuramente uno dei più apprezzati del mondo. Il costo di una bottiglia può variare di molto: da 1.000 a 5.000 euro. Tuttavia, se questa bottiglia è invecchiata nello spazio, il suo costo aumenterà esponenzialmente... così com'è già accaduto.

Uno Château Pétrus del 2000 ha fatto parte di un esperimento condotto dalla start-up Space Cargo Unlimited per vedere come le condizioni dello spazio influenzino il vino. La bevanda è rimasta per 14 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è attualmente in vendita e potrebbe arrivare all'incredibile prezzo di 1 milione di dollari.

La casa d'aste Christie's ha dichiarato che sta offrendo la bottiglia per una vendita immediata, piuttosto che all'asta, e il ricavato sarà utilizzato per finanziare le future missioni spaziali. "Abbiamo ricevuto molte richieste", afferma Tim Triptree, direttore internazionale del vino e degli alcolici di Christie. "Questo è solo un pezzo unico di storia spaziale".

Non solo vino: la "modica" cifra include anche un baule realizzato su misura da Les Ateliers Victor, "una caraffa, dei bicchieri e un cavatappi ricavato da un meteorite". Il baule conterrà al suo interno un'altra bottiglia di Château Pétrus del 2000, così da consentire all'acquirente un confronto tra i due gusti. La bottiglia è una delle 12 inviate nello spazio a novembre 2019 ed è ritornata a gennaio 2021.

Solo questa sarà messa in vendita, poiché otto saranno conservate per ulteriori ricerche e tre bottiglie sono state aperte per la degustazione.