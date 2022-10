Al via il Sotto Costo Euronics: dieci giorni di sconti su tanti prodotti

Euronics lancia in giornata odierna il Sotto Costo di Ottobre 2022, che fino al 28 Ottobre 2022 propone un'ampia gamma di prodotti a prezzi scontati, con possibilità di godere del pagamento a rate a tasso zero ed interessi zero.

Tra i TV, segnaliamo l'LG OLED 48A2 da 48 pollici ad 899,99 Euro, con uno sconto del 30% rispetto ai 1299 Euro di listino, mentre il 43NANO796 da 43 pollici passa a 349,99 Euro, con n risparmio del 46% rispetto ai 649 Euro di listino. Fronte Samsung, segnaliamo il Q70B da 65 pollici a 1099 Euro, con uno sconto del 26,6% rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre il Sony OLED XR-55A75K da 55 pollici è disponibile a 1299 Euro.

Fronte smartphone, invece, il Samsung Galaxy S22 è disponibile a 699 Euro, il 20,4%, mentre il Galaxy A23 5G è disponibile a 249 Euro ed il Galaxy A53 5G a 349,99 Euro.

Per quanto concerne i PC, invece, segnaliamo l'Acer Aspire 3 è disponibile a 399,99 Euro, con un risparmio del 33,3% dai 599,99 Euro di listino.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo. Come sempre consigliamo di consultare lo store locator per tutti i dettagli sui negozi prendono parte all'iniziativa promozionale.