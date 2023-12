Il costo di tutti i mozziconi di sigaretta buttati a terra è davvero esagerato

I mozziconi di sigaretta, spesso trascurati nel dibattito sull'inquinamento, costituiscono una fonte significativa di inquinamento da plastica. Non biodegradabili, rilasciano nel tempo sostanze chimiche pericolose e cancerogene.

Uno studio recente ha quantificato il danno ambientale causato da questi rifiuti: circa 26 miliardi di dollari all'anno, o 186 miliardi in dieci anni, per la gestione dei rifiuti e i danni agli ecosistemi. Questi costi, spesso ignorati, sono in gran parte prevenibili, afferma Debora Sy, ricercatrice presso il Global Center for Good Governance in Tobacco Control in Thailandia.

Per la sua ricerca, Sy ha utilizzato dati pubblici sulle vendite di sigarette, sui costi di pulizia e sui rifiuti di plastica su terra e mare. Ogni filtro di plastica pesa 3,4 grammi e, insieme all'imballaggio di plastica, che pesa circa 19 grammi per un pacchetto standard di 20 sigarette, contribuisce in modo significativo all'inquinamento. L'esperta ha stimato i costi ambientali ed economici annuali e decennali del tabacco in plastica basandosi sul tonnellaggio.

Dei 25,7 miliardi di dollari all'anno, 20,7 miliardi sono attribuiti ai danni agli ecosistemi marini, con i costi restanti per la gestione dei rifiuti. I paesi con la maggior quantità di rifiuti di sigarette sono quelli a basso e medio reddito, in particolare Cina, Indonesia, Giappone e Bangladesh. La scienziata sottolinea che questi costi ambientali non dovrebbero essere sottovalutati, poiché sono accumulativi e prevenibili (in Svezia, pensate, utilizzano i corvi).

La soluzione migliore, secondo lei, sarebbe vietare la vendita di filtri di plastica per sigarette come parte dello sforzo globale per eliminare la plastica monouso, un argomento attualmente in discussione come parte di un trattato globale: oppure, come fatto in Nuova Zelanda, bannare tutte le sigarette.