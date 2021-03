Il costo di pulizia del sito dell'Osservatorio di Arecibo è di 50 milioni di dollari

Vi abbiamo già parlato su queste pagine, in diverse occasioni, del collasso del radiotelescopio di Arecibo, uno strumento fondamentale per il controllo del cosmo. Bene, i costi di pulizia del sito e la procedura per determinare se il telescopio sarà sostituito sono di circa 50 milioni di dollari, secondo un rapporto del National Science Foundation.

L'agenzia ha osservato che il costo sarà suddiviso tra l'anno fiscale 2021, che inizierà il 1° ottobre, e l'anno fiscale 2022. "Garantire la sicurezza ha continuato a essere la massima priorità della NSF", si legge nel rapporto. "Ciò include non solo la sicurezza del personale sul sito, ma anche la sicurezza dell'ambiente nell'area e la necessità di affrontare le preoccupazioni sulla conservazione storica e culturale".

Quale sarà il futuro del sito? Attualmente sono diverse le realtà che stanno discutendo sul da farsi. Le opzioni sono tante: alcuni vogliono utilizzare solo la struttura - senza la parabola - e focalizzarsi sulla ricerca scientifica; altri gruppi di scienziati, invece, vogliono sostituire la parabola crollata con un dispositivo moderno.

Attualmente la situazione rimane in aria, poiché - così come si legge anche nel documento - la NSF sta pianificando un seminario comunitario, attualmente previsto ad aprile, durante il quale gli scienziati considereranno quali aspetti meritino una considerazione dettagliata. Nel frattempo, non si può far altro che aspettare.