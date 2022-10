Costruire habitat lunari con la Luna stessa? Ecco come

Il programma della NASA Artemis sta ancora avendo qualche problema di "partenza", ma questo inconveniente non distoglie da uno degli obiettivi principali: stabilire una presenza a lungo termine sulla Luna, costruendo un campo base che includa una moderno habitat fisso. Ma come fare riducendo costi e problematiche legate ai viaggi spaziali?

Con la Luna stessa! Grazie infatti alla recente scoperta di un team di ricercatori dell'Università della Florida Centrale (UFC), questo importante ambiente artificiale, potrebbe essere di fatto costruito con mattoni costituiti di regolite lunare: cioé polvere, rocce ed altri materiali che ricoprono la superficie del nostro satellite.

Il Prof. Ranajay Ghosh, del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, con la collaborazione del suo gruppo di ricerca, ha scoperto che i mattoni di regolite lunare stampati in 3D possono resistere agli ambienti estremi dello spazio, risultando degli ottimi candidati per progetti di costruzione spaziale.

Per creare i primi mattoni, presso i laboratori COSMOS, il team del Prof. Ghosh ha utilizzato una combinazione di stampa 3D e tecnologia binder jet (o BJT), un particolare metodo di produzione additiva che forza un agente legante liquido su una base di polvere. In questi esperimenti specifici, a fare da legante è stata l'acqua salata e come base la regolite prodotta dall'Exolith Lab dell'UCF.

"La tecnologia BJT è particolarmente adatta per materiali simili alla ceramica, difficili da fondere con un laser. Pertanto, ha un grande potenziale per la produzione extraterrestre basata sulla regolite in modo sostenibile, così da poter creare parti, componenti e strutture di costruzione", ha affermato l'autore.

I risultati delle sperimentazioni, pubblicati in un recente numero di Ceramics International, hanno mostrato come il processo BJT abbia prodotto dei proto-mattoni cilindrici che sono stati poi cotti ad alte temperature per garantirgli una struttura più forte e resistente. Quelli infatti esposti a temperature fino a 1200 gradi °C sono stati in grado di resistere a pressioni fino a 250 milioni di volte l'atmosfera terrestre.

Questa ricerca apre quindi la strada all'uso del BJT nella produzione di materiali e strutture nello spazio, dimostrando come sia possibile costruire anche fuori dal nostro pianeta utilizzando risorse trovate in loco, riducendo drasticamente anche la necessità di trasportare materiali dalla Terra.

A proposito di missioni spaziali, sapete in cosa consiste la missione Artemis? Una importantissima tappa nell'esplorazione lunare quando, si spera, sarà presto lanciata Artemis 1.