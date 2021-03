Si può costruire, in teoria, un motore a curvatura per viaggi spaziali

Il concetto di motore a curvature è stato stra-abusato nelle opere di fantascienza. Per anni rilegato in questo "settore", recentemente l'idea sta tornando nuovamente in mente agli esperti, che stanno cercando un metodo, almeno teorico, per costruirlo.

L'idea venne concepita negli anni '90 da Miguel Alcubierre, un fisico teorico. Il concetto era semplice: un veicolo con il "motore di Alcubierre" - alimentato da molta energia negativa in un punto solo - avrebbe potuto viaggiare più velocemente della della luce cambiando la forma dello spazio-tempo.

La deformazione dello spazio tempo non dovrebbe infrangere nessuna delle leggi della fisica, a farlo è la presenza di molta energia negativa in un punto, qualcosa che semplicemente non è possibile. Tuttavia, secondo dei ricercatori del gruppo di ricerca indipendente Applied Physics, è possibile creare un motore a curvatura, senza l'utilizzo di energia negativa... anche se sarebbe più lento.

Quello che serve, secondo il nuovo documento pubblicato sulla rivista Classical and Quantum Gravity, è un campo gravitazionale estremamente potente. Tuttavia, la quantità di massa richiesta per produrre un notevole effetto gravitazionale sullo spazio-tempo sarebbe almeno delle dimensioni di un pianeta, e ci sono ancora molte domande a cui rispondere.

Nonostante si stia parlando di un'idea puramente teorica, molti corpi di ricerca stanno valutando la costruzione di un motore a curvatura.