Costruita una telecamera in grado di catturare un trilione di frame al secondo

Un team della Caltech ha costruito una telecamera, chiamata phase-sensitive Compressed Ultrafast Photography (pCUP), in grado di scattare un trilione di frame al secondo. Nonostante sia un risultato incredibile, non è un record: nel 2018 gli stessi ricercatori hanno sviluppato una fotocamera capace di fare 10 trilioni di scatti al secondo.

Questo nuovo strumento, però, promette di avere una varietà incredibile di usi scientifici in fisica, biologia e chimica, visto che può catturare fenomeni invisibili a occhio nudo, come le onde d'urto. La fotocamera funziona utilizzando l'innovativa tecnica utilizzata nel modello del 2018, in cui le misurazioni dell'intensità della luce venivamo combinate con un'immagine statica e da alcuni calcoli matematici avanzati.

La nuova camera ha una novità: la microscopia a contrasto di fase. Una tecnica in cui i cambiamenti nelle posizioni relative delle onde luminose mentre attraversano densità diverse vengono convertiti in cambiamenti di luminosità. Ciò consente ai ricercatori di ottenere i consente immagini di "fenomeni ultraveloci", afferma l'ingegnere elettrico Lihong Wang, del California Institute of Technology.

Con telecamere scientifiche sempre più sofisticate, gli scienziati stanno effettuando sempre più scoperte sul mondo che ci circonda. La loro fotocamera potrebbe essere utilizzata per tantissimi scopi in futuro, poiché può essere combinata con molti altri sistemi di imaging ottico esistenti. Ad esempio, potrebbe consentire agli scienziati di catturare il modo in cui le fiamme si espandono nelle camere di combustione o di registrare i segnali che viaggiano attraverso i neuroni su scala microscopica.

"Mentre i segnali viaggiano attraverso i neuroni, c'è una piccola dilatazione delle fibre nervose che speriamo di vedere", afferma infine Wang. "Se abbiamo una rete di neuroni, forse possiamo vedere la loro comunicazione in tempo reale."