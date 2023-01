Sta per essere costruito un vault dell'Apocalisse pieno di cacca umana, ecco perché

Sul nostro pianeta ci sono tanti "bunker" progettati per salvaguardare le nostre informazioni più importanti: ad esempio la cripta dell'apocalisse che contiene migliaia di semi, o addirittura anche il caveau di Oreo per salvaguardare i famosi biscotti. In futuro potrebbe aggiungersene un altro ancora: un bunker che conterrà campioni di cacca umana.

L'obiettivo di questa bizzarra costruzione sembra essere quello di proteggere la diversità microbica del mondo e favorire una comprensione più profonda di come la salute globale sia influenzata dai trilioni di batteri che vivono all'interno dell'intestino umano. Chiamato "Microbiota Vault", il progetto afferma di prendere diretta ispirazione dallo Svalbard Global Seed Vault (bunker che contiene i semi).

L'idea in questione arriva da alcuni ricercatori con sede presso l'Università di Basilea, l'Università di Losanna, l'ETH di Zurigo e la Rutgers University. Secondo loro, l'aumento di molte malattie e condizioni negli ultimi decenni - come obesità, diabete, asma, allergie, malattie infiammatorie intestinali, Alzheimer e molto altro ancora - possa essere collegato ai cambiamenti del microbioma causati dall'urbanizzazione, dall'industrializzazione e dalla globalizzazione.

"Circa l'80% dei batteri che abitano il corpo umano sono sconosciuti. Tale diversità si estende anche agli archei, agli eucarioti microbici e ai virus. Nel complesso, ciò significa che esiste il pericolo di perdere irrevocabilmente informazioni e opportunità preziose, in un momento in cui la scienza ha appena iniziato a comprendere la rilevanza per la salute e il potenziale del nostro ambiente microbico e del microbioma", spiegano i ricercatori in uno studio.

La soluzione è una biobanca per preservare la diversità microbica del mondo. Nel 2021, l'iniziativa Microbiota Vault ha dato il via alla fase di lancio del progetto, un periodo di due anni per avviare l'installazione del bunker da qualche parte in Svizzera.