Al via la costruzione per il Ponte di Messina, ma se ne parla da più di 2.000 anni

Si parla da tempo della realizzazione di un'infrastruttura che potrebbe non solo rivoluzionare la mobilità nel Mediterraneo ma anche di entrare nel libro dei record: il Ponte sullo stretto di Messina, progetto che affonda le radici nell'epoca romana e che oggi è tornato a far parlare di sé. Per la cronaca, se ne parla da più di 2.000 anni.

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, lungo circa 3.300 metri, si propone di diventare il ponte sospeso più lungo del mondo, superando l'attuale primato detenuto dal ponte di Çanakkale in Turchia. Questa visione, che ha attraversato decenni di dibattiti, studi e controversie, sembra ora riacquistare vigore sotto la classe politica attuale.

Con un investimento previsto di 12 miliardi di euro, il ponte promette di creare migliaia di posti di lavoro e di stimolare l'economia delle regioni meridionali, offrendo nuove opportunità e riducendo i tempi di viaggio. Tuttavia, le sfide non mancano, dalla necessità di garantire trasparenza nei finanziamenti alla gestione dei rischi legati all'attività sismica della zona, senza dimenticare le preoccupazioni ambientali e le critiche sull'effettiva utilità dell'opera.

La discussione riguardante la costruzione di un ponte sullo Stretto di Messina, ha radici molto antiche, risalenti addirittura all'epoca romana. Tuttavia, l'idea di realizzare concretamente un ponte in questa specifica località ha iniziato a prendere forma in tempi più moderni. Il progetto è stato rilanciato in varie forme nel corso degli anni, ma ha visto una sua concretizzazione in termini di proposte e studi più dettagliati a partire dagli anni '60 del XX secolo.

Nonostante ciò, il progetto - almeno teoricamente - avanza, con promesse di orgoglio nazionale e progresso. Nel frattempo, mentre da noi si parla ancora del ponte sullo stretto, la Cina sta pensando di costruire un tunnel sottomarino lungo 13.000 metri per collegare gli Stati Uniti. Nel frattempo, il tunnel sottomarino più grande del mondo collegherà Danimarca e Germania.