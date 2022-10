Niente costumi di Jeffrey Dahmer per Halloween: eBay banna gli annunci

L’incredibile successo ottenuto dalla serie tv Dahmer di Netflix potrebbe portare qualcuno a travestirsi da Jeffrey Dahmer questo Halloween, come fatto lo scorso anno con i protagonisti di Squid Game. Dal momento che le situazioni sono diametralmente differenti, però, eBay ha intenzione di rimuovere i costumi.

Come riportato da Buzzfeed, infatti, il marketplace sta cancellando dagli elenchi tutti i costumi ispirati al serial killer, pedofilo, necrofilo e cannibale serial killer, sulla base della politica interna sulla violenza ed i crimini violenti, che prevede il divieto di vendere “oggetti strettamente associati o che avvantaggiano criminali violenti, i loro atti o scene del crimine negli ultimi 100 anni”. Dal momento che Dahmer è stato attivo tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 90, rientra a pieno regime in questo timing e per questo motivo il ban è più che giustificato. eBay vieta anche gli “oggetti che promuovono o glorificano la violenza nei confronti di esseri umani o animali”.

Occorre evidenziare però che i costumi ispirati a Dahmer non sono gli unici ad essere bannati dal sito: se si prova a cercare costumi di altri serial killer famosi, alcuni dei quali sono stati oggetto anche di film e serie tv, come Ted Bundy, John Wayne Gacy e Zodiac, non viene mostrato nulla.