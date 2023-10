Counter Strike 2, ci pensa Valve: annulla i ban causati da AMD Anti-Lag+

A meno di una settimana dal rollout definitivo della nuova tecnologia di AMD per la riduzione delle latenze di sistema, Anti-Lag+ è stato ritirato per colpa dei ban inferti a migliaia di appassionati e gamer competitivi dal sistema VAC di Counter Strike 2.

Dopo la distribuzione della nuova tecnologia tramite driver, infatti, numerose segnalazioni da parte degli utenti hanno fatto scattare l'allarme per via dell'attivazione del sistema Anti-Cheat VAC del gioco. Per fortuna, è stata la stessa Valve a riprendere le redini della situazione, distribuendo un aggiornamento per il popolare shooter di sua produzione.

Le note dell'update del 19 ottobre spiegano che la nuova versione del gioco integra un controllo automatico preliminare per verificare che gli utenti non abbiano ancora il driver con Anti-Lag+ attivo: la stessa AMD aveva distribuito un aggiornamento che lo disabilita del tutto e il gioco ora verificherà che le schede siano correttamente aggiornate onde evitare ulteriori ban.

In aggiunta a ciò, la compagnia ha annunciato di aver iniziato a ripristinare gli account vittima di VAC ban causato dall'utilizzo di Radeon Anti-Lag+, consentendogli dunque di tornare a giocare in tranquillità.

A questo punto, i fan del team rosso si chiedono cosa ne sarà di questa tecnologia. L'opzione dell'abbandono è più viva che mai, ma non è detta l'ultima: se fossero le software house a integrarla nei singoli titoli un po' come accade con FidelityFX Super Resolution, il problema verrebbe risolto a monte. Gli sviluppatori saranno interessati a percorrere una strada simile?