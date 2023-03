Tutti i coupon della Xiaomi Brand Week: fino a 100 euro di sconto

In attesa di scoprire le novità della serie Redmi Note 12, vale la pena soffermarsi su un'iniziativa promozionale lanciata dal ben noto marchio. Infatti, quest'ultimo ha avviato la cosiddetta Brand Week, che mette a disposizione degli utenti anche un buon numero di coupon.

Infatti, come si può apprendere direttamente dal portale ufficiale di Xiaomi, l'iniziativa promozionale, che proseguirà fino al 27 marzo 2023, consente, al netto dei classici sconti effettuati anche su modelli come Xiaomi 12 Lite 5G, di poter usufruire di un risparmio fino a 100 euro mediante l'utilizzo di alcuni specifici coupon sconto. Per rendervi più semplice il tutto, abbiamo pensato di raggrupparli di seguito.

Coupon Xiaomi Brand Week per sconti fino a 100 euro

SPRING50A : sconto di 50 euro su Xiaomi Smart Pet Food Feeder White;

: sconto di 50 euro su Xiaomi Smart Pet Food Feeder White; SPRING40D : risparmio di 40 euro su Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum White;

: risparmio di 40 euro su Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum White; SPRING100M : sconto di 100 euro su Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty Station Black;

: sconto di 100 euro su Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty Station Black; SPRING100X : risparmio di 100 euro su Xiaomi 4K Monitor 27" Black;

: risparmio di 100 euro su Xiaomi 4K Monitor 27" Black; SPRING50D : sconto di 50 euro su Mi Desktop Monitor 27";

: sconto di 50 euro su Mi Desktop Monitor 27"; SPRING30D : risparmio di 30 euro su Xiaomi Buds 3T Pro Gloss White;

: risparmio di 30 euro su Xiaomi Buds 3T Pro Gloss White; SPRING40C : sconto di 40 euro su Xiaomi Buds 3 Gloss White;

: sconto di 40 euro su Xiaomi Buds 3 Gloss White; SPRING30L : risparmio di 30 euro su Mi Vacuum Cleaner Light;

: risparmio di 30 euro su Mi Vacuum Cleaner Light; SPRING10M : sconto di 10 euro su Xiaomi Massage Gun mini EU;

: sconto di 10 euro su Xiaomi Massage Gun mini EU; SPRING10T : risparmio di 10 euro su Mi LCD Writing Tablet 13.5";

: risparmio di 10 euro su Mi LCD Writing Tablet 13.5"; SPRING10E: sconto di 10 euro su Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro (Ivory).

Insomma, l'arrivo della primavera ha portato con sé anche un buon numero di coupon sconto Xiaomi. Per il resto, se volete approfondire ulteriormente le proposte del brand, potete tranquillamente fare riferimento al sito Web citato in precedenza.