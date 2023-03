Le tue cover di iPhone 14 probabilmente non saranno compatibili con iPhone 15

Mentre sono emerse le prime indicazioni sulle performance di iPhone 15, attraverso i benchmark dell’A17, dal web giungono anche nuove informazioni sul design dei nuovi smartphone made in Apple. Un design che non si discosterà di molto da iPhone 14 ma che probabilmente renderà incompatibili le cover di quest’ultimo.

Secondo un test eseguito dal blog giapponese Macotakara, infatti, le custodie dei top di gamma 2022 non dovrebbero essere compatibili con quelli del 2023. Il motivo sarebbe da ricercare nelle fotocamere leggermente più grandi, in alcuni casi di circa 1mm, che non permetteranno alle cover attualmente presenti sul mercato di adattarsi ai nuovi iPhone.

A ciò dovrebbero aggiungersi anche i nuovi pulsanti di iPhone 15: alcuni riferiscono che potrebbero avere una forma leggermente diversa, il che renderà le custodie non utilizzabili, spingendo gli utenti ad acquistarne di nuove. Altri invece parlano di una loro rimozione completa a favore di una superficie simil touch.

L’unico modello di iPhone 15 che sembra adattarsi alle custodie del suo predecessore dovrebbe essere iPhone 15 Plus per cui non sono segnalate modifiche in termini di dimensioni del blocco fotografico.

Ovviamente i case mostrati nel video di basano sui rumor attualmente emersi sul web, ed alla fine Apple potrebbe anche prendere un’altra direzione.