Covid-19: ci si può ammalare due volte, dalla Cina primo caso confermato di reinfezione

Arriva dalla Cina, precisamente da Hong Kong, quello che sembra essere il primo caso confermato al mondo di reinfezione da COVID-19. Questa scoperta non fa altro che sollevare nuovi dubbi sulla durata dell'immunità, acquisita naturalmente o mediante l'uso di un vaccino.

"Il nostro studio dimostra che l'immunità per l'infezione da COVID non dura per tutta la vita e in effetti, la reinfezione può avvenire abbastanza rapidamente", afferma Kelvin Kai-Wang To, microbiologo presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Hong Kong e autore principale dello studio che descrive i risultati appena scoperti.

Il caso è venuto alla luce quando un 33enne residente a Hong Kong è passato attraverso lo screening obbligatorio - all'inizio di questo mese - all'aeroporto di Hong Kong mentre tornava dall'Europa. Successivamente sono stati effettuati dei controlli e l'uomo è risultato positivo al virus dopo aver effettuato un tampone.

Il caso ha lasciato di stucco gli esperti, poiché il 33enne aveva già contratto un'infezione da COVID-19 quattro mesi e mezzo prima. Si presumeva, infatti, che avesse l'immunità, soprattutto dopo un periodo di tempo così breve dall'inizio dell'infezione. Per scoprire se avesse subito una ricaduta o fosse stato nuovamente infettato, To e il suo team hanno prontamente sequenziato i due ceppi virali e confrontato i loro genomi.

Le due firme virali erano "completamente diverse" e appartenevano a diverse linee di coronavirus. I primi ceppi erano molto simili a quelli raccolti a marzo e aprile, mentre il secondo ceppo corrispondeva al virus trovato in Europa. Fino ad ora si sono verificati molti casi di sospetta reinfezione, ma nessuno è stato in grado di escludere la possibilità che il virus sia rimasto latente e sia riemerso dopo settimane o mesi.

La questione ha sollevato un dibattito nella comunità scientifica. "Questa è una scoperta preoccupante", afferma detto David Strain, docente senior di clinica presso l'University of Exeter Medical School. "Suggerisce che le infezioni precedenti non siano protettive". Altri ricercatori, tuttavia, hanno suggerito che il caso scoperto fosse estremamente raro. "È prevedibile che il virus muterà naturalmente nel tempo", dice la sua il microbiologo Brendan Wren della London School of Hygiene & Tropical Medicine. "Questo è un esempio molto raro di reinfezione e non dovrebbe negare la spinta globale a sviluppare vaccini per il COVID-19".

Una cosa è certa: le persone che sono guarite dal virus dovrebbero praticare lo stesso l'allontanamento sociale, indossare mascherine e lavarsi le mani.