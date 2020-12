Covid-19: ecco cosa si può fare (e cosa no) con il vaccino

Il Regno Unito ha iniziato a vaccinare i suoi abitanti: la prima donna e il primo uomo (con un nome davvero curioso) hanno già ricevuto una dose contro il coronavirus. Si tratta di un passo davvero importante per l'umanità. Tuttavia, anche con il vaccino, non si può tornare a condurre la vita pre-Covid, almeno non ancora.

Gli esperti, infatti, hanno previsto che gli aspetti della vita pre-COVID inizieranno a riprendere nella primavera del 2021, mentre si avvicineranno alla normalità entro la fine del suddetto anno. La vita non sarà normale al 100% fino a quando i paesi non avranno raggiunto circa il 75% al 85% dell'immunità di gregge, secondo il dottor Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive della nazione.

In questo momento non sappiamo l'efficacia dei vaccini Pfizer e Moderna. Per ora, "per il bene dei tuoi simili, devi continuare a indossare la mascherina e mantenere le distanze fisiche", ha dichiarato a Business Insider Debra Goff, esperta di malattie infettive presso l'Ohio State University Wexner Medical Center.

C'è un motivo specifico: occorrono dai 10 ai 12 giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino per diventare efficace contro il coronavirus. Anche allora, quest'ultimo raggiunge la sua piena efficacia - che ricordiamo essere circa il 95% - fino a dopo la seconda dose, che viene somministrata circa tre o quattro settimane dopo.

Infine, ricordiamo che i vaccini non sono efficaci al 100%, e c'è una piccolissima possibilità che si ci possa ancora ammalare dopo le due dosi. "Tra oggi e gennaio, ne sapremo molto di più. Ogni giorno è una nuova esperienza di apprendimento", ha detto Goff. "Siamo quasi arrivati, ma non siamo ancora ​​al traguardo".

Insomma, le regole da rispettare dopo aver ricevuto il vaccino sembrano vaghe, ma sicuramente più avanti - almeno in Italia - saranno date le istruzioni sul da farsi.