Covid e Green Pass: in arrivo la certificazione di esenzione dal vaccino

Quando mancano poco più di 12 ore all'entrata in vigore del decreto Covid sul Green Pass, è arrivata l'attesa circolare del Ministero della Salute che autorizza il rilascio del certificato di esenzione dal vaccino.

Il documento, che verrà rilasciato a coloro che per patologie conclamate non hanno potuto effettuare la vaccinazione temporaneamente o definitivamente, prevede che "le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione".

Tali esenzioni saranno valide fino al 30 Settembre 2021, salvo diversa indicazione, ma la validità "sulla base delle valutazioni cliniche, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse per consentirne la verifica digitale".

La richiesta potrà essere effettuata dai pazienti che hanno riportato problemi di salute tra la prima e seconda dose, come coloro che hanno registrato reazioni allergiche ad alcune componenti del vaccino, ma anche da chi ha ottenuto parere negativo dal medico causa patologie pregresse. Rientrano anche tutti "i malati rari e cronici che, per via della loro patologia, non hanno la possibilità di accedere alla vaccinazione".

Si tratta di un provvedimento molto atteso, in quanto tale Certificazione consentirà a coloro che non possono ottenere il Green Pass di ottenere l'accesso ai luoghi al chiuso dove è richiesto.