Il Covid rallenta anche Raspberry Pi 5: non arriverà nemmeno nel 2023

La nuova ondata di Covid che sta colpendo la Cina è destinata a rallentare ulteriormente il lancio dei prodotti tech nel 2023. Alcuni di questi non vedranno proprio la luce, come nel caso dell’atteso Raspberry Pi 5 e come confermato dal CEO Eben Upton in un’intervista con Explaining Computers.

L’amministratore delegato ha definito il 2023 un “anno di ripresa” per l’azienda ed ha voluto mettere in chiaro che è improbabile che Raspberry Pi 5 veda la luce nel corso dei prossimi dodici mesi.

Secondo il CEO il pericolo è che il lancio di un nuovo prodotto mentre l’azienda si sta ancora riprendendo dal periodo post pandemico non consenta alla compagnia di soddisfare la domanda. Upton ha anche affermato che potrebbe persino rischiare di “cannibalizzare” l’offerta dei modelli esistenti, ecco perchè una scelta di questo tipo è definita “disastrosa”.

Upton ha anche affermato che la compagnia che dirige dovrebbe essere in grado di iniziare a pensare al Pi 5 nella seconda metà del prossimo anno o addirittura nel 2024, motivo per cui il lancio potrebbe avvenire addirittura nel 2025 o 2026.

Il Raspberry Pi 4 è stato presentato in via ufficiale nel 2019 da Raspberry Pi, ed una possibile presentazione nel 2025 o 2026 rappresenterebbe un intervallo di tempo molto ampio.