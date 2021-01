Covidzone: l'app per conoscere restrizioni e colori per ogni regione durante la pandemia

Nel continuo tran tran di DPCM e ordinanze regionali, è difficile capire quali regole seguire durante la pandemia di Coronavirus. Un gruppo di ragazzi, però, ha creato una web app battezzata "Covidzone", che permette di restare sempre aggiornati, per evitare spiacevoli sorprese.

Collegandosi al sito Covidzone.info, infatti, è possibile conoscere giorno per giorno il colore della propria regione (gialla, arancione, rossa o bianca) e quindi tutte le regole da seguire.

Se ad esempio si seleziona il 16 Gennaio come giorno, si vedrà l'Italia colorata di arancione, come stabilito dal nuovo DPCM del Governo. Negli appositi riquadri infatti vengono indicate le restrizioni per visite ad amici e parenti e per gli spostamenti verso altre casi. E' anche presente un link che rimanda al modulo di autocertificazione da scaricare.

Se invece si torna ad oggi 15 Gennaio e si clicca sulla propria regione nella cartina, invece, compariranno tutte le regole a seconda della zona stabilita dal Ministero della Salute. Oltre alle normative nazionali, sono anche presente le ordinanze regionali, oltre che i dati sulle vaccinazioni.

I webmaster fanno sapere che i colori indicati nella cartina dal 18 Gennaio 2021 in poi sono da considerarsi provvisori in quanto le restrizioni sono ancora in fase di discussione, dal momento che in giornata dovrebbe arrivare l'ordinanza del Ministero.

Covidzone è disponibile anche su smartphone: basta fare uno shortcut per trovarla sempre sulla Homescreen del proprio dispositivo.