I coyote ibridi stanno prendendo sempre più terreno in Nord America

Lupi e coyote sono due canidi molto simili dal punto di vista evolutivo, tanto che a seguito di un eventuale incontro possono dar vita a degli ibridi fertili, che a loro volta possono incrociarsi e riprodursi.

Questo fenomeno sta lentamente modificando la biodiversità degli Stati Uniti, dove gli ibridi - definiti in inglese Coywolf - stanno aumentando di numero e ampliando il loro areale, rispetto le specie genitrici.

I Coywolf vengono definiti in gergo anche "coyote orientali", visto che somigliano molto di più ai coyote rispetto ai lupi, ma in generale presentano una composizione genetica molto variabile, che li rende diversi tra di loro dal punto di vista morfologico di regione in regione. Inoltre, questi animali si sono anche riprodotti con i cani domestici, complicando ulteriormente la situazione.

Secondo uno studio del 2016, il loro DNA appartiene infatti al 60% ai coyote, al 30% al lupo e al 10% di cane, un fattore che ha portato alcuni ricercatori a sostenere che il loro gruppo appartenesse ormai ad una specie separata dalle altre, dopo decenni di riproduzione incrociata. Tuttavia sono anche molti coloro che sostengono che i Coywolf siano solo una sottospecie dei coyote, nata a seguito di ripetuti eventi di riproduzione con le altre specie di canidi.

Tale teoria è quella oggi maggiormente supportata dalla ricerca e dalle testimonianze storiche, anche perché il primo ibrido di coyote fu avvistato in un periodo relativamente recente, nel 1919, in Ontario (quindi territorio canadese), sul confine con gli Stati Uniti. Nel caso invece in cui i Coywolf dovessero essere considerati una specie vera e propria, in teoria il loro ritrovamento dovrebbe risalire ad un'epoca precedente e la loro morfologia dovrebbe apparire più standardizzata..

Il Coywolf non è d'altronde l'unico ibrido presente tra i mammiferi. La ligre - l'ibrido fra leone e tigre che risulta essere il felino più grande del mondo - è un altro rappresentante di questo gruppo, che solitamente nasce quando i suoi genitori sono in cattività.

Bisogna anche dire che talvolta i coyote sono così simili ai lupi che è molto difficile distinguerli. Un incidente avvenuto qualche giorno fa sembra dimostrarlo.

