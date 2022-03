CPU Alder Lake da gaming pronte anche su laptop: trapela l'Intel Core i7-12650HX

Intel ha lanciato i processori Alder Lake per notebook lo scorso gennaio, ma pare che l'azienda abbia ancora una proposta mobile in attesa di essere presentata: si tratta della rumoreggiata linea di CPU Alder Lake-HX per notebook da gaming e per i desktop di piccole dimensioni pensati per i videogiochi.

Oggi, finalmente, la prima CPU Alder Lake-HX si è mostrata in un benchmark: stiamo parlando del Core i7-12650HX, il cui test da solo conferma l'esistenza della CPU e, in generale, il fatto che Intel stia guardando attentamente al mercato dei laptop da gaming e dei desktop di piccole dimensioni.

Il benchmark è stato postato su UserBenchmark e scoperto da Tum_Apisak, che lo ha riportato su Twitter. Il processore dovrebbe avere 14 Core e fino a 20 Thread contemporanei: i Core dovrebbero essere ripartiti in 6 Performance Core (P-Core) con architettura Golden Clove e otto Efficiency Core (E-Core) con architettura Gracemont.

La frequenza di clock di base sarà da 2.30 GHz, ma pare confermato che l'Intel Core i7-12650HX arriverà a 4.05 GHz di clock in turbo boost: non si tratta di frequenze particolarmente elevate, almeno a confronto con le CPU Alder Lake di serie H, ma va anche detto che il punto forte della serie HX dovrebbe risiedere nel numero di P-Core e nella capacità delle CPU di adeguarsi a spazi di dimensioni decisamente ridotte senza per questo limitare le proprie performance.

Utilizzare il benchmark per speculare sulle performance dell'Intel Core i7-12650HX è comunque sbagliato, poiché queste ultime sono condizionate da diversi ordini di fattori, come il sistema di raffreddamento e i VRM, o Voltage Regulating Modules, utilizzati dal dispositivo su cui il processore viene montato, che in questo caso è probabilmente una build sperimentale.

Inoltre, il pessimo risultato ottenuto dalla CPU in campo gaming nel benchmark dipende perlopiù dalla presenza di un GPU integrata Intel Xe-LP entry-level, che però in una build definitiva verrà quasi certamente affiancata da una GPU mobile dedicata di NVIDIA o di AMD. La build utilizzata per il benchmark, inoltre, era dotata di un SSD Samsung 970 Evo e di ben 40 GB di RAM DDR5-4800.

Vi consigliamo dunque di prendere i risultati del benchmark e le specifiche emerse con le pinze, anche perché non abbiamo ancora un'idea chiara sulla data di uscita delle CPU Alder Lake HX di Intel.