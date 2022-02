CPU AMD da record: sono presenti su un dispositivo su quattro!

Dopo aver scoperto che il 2021 è stato un anno da record per AMD nonostante la crisi dei semiconduttori, una ricerca di Mercury Research sembra confermare un altro traguardo impressionante raggiunto dall'azienda: nel 2021, infatti, le CPU AMD erano presenti in un device su quattro nel mercato x86.

Nello specifico, quello raggiunto da AMD è il record storico dell'azienda, pari al 25,6% del mercato x86, superando il precedente record, fatto registrare nel 2006 con il 25,3% del mercato delle CPU. A "gonfiare" il risultato sono state principalmente le console di nuova generazione, che montano delle CPU AMD sotto la scocca.

Intanto, comunque, Intel ha guadagnato mercato nel campo dei PC desktop e laptop, ma ha perso altro terreno nel campo dei server, secondo un trend che non si risolverà prima dell'arrivo delle CPU Intel Sapphire Rapids, previste per la fine del 2022. L'aumento delle quote di mercato di Intel nel settore dei PC dipende in larga parte dalla crisi dei semiconduttori, che ha colpito più duramente AMD rispetto alla controparte, almeno nel mercato PC.

Nonostante ciò, AMD è riuscita a soddisfare la domanda delle CPU per le console, che le hanno permesso di ottenere il risultato record del 2021, benché al costo di ridurre il proprio output di produzione in altri settori. Nonostante la riduzione del numero di CPU per PC prodotte nel 2021, tuttavia, i guadagni di AMD nel settore sono aumentati, grazie ai margini di profitto dei suoi chip high-end.

Anche nel campo dei server le cose sembrano essere andate molto bene per AMD, che al momento fornisce le CPU per il 10,7% dei server su scala globale, con guadagni stimati nel 2021 per 74 miliardi di Dollari, contro i 66,6 del 2020. Per di più, anche il numero di CPU spedite quest'anno ha superato quelle del 2020, toccando la quota di 500 milioni di unità prodotte, contro i 471 milioni dello scorso anno.