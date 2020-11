Le CPU AMD Ryzen 5000 Zen 3 sono da record: raggiunti i 6.35 GHz nella Ryzen 9 5950X

I processori Ryzen della serie 5000 di casa AMD sono finalmente arrivati, e la nostra recensione di Ryzen 5900X e 5800X conferma che con l’arrivo dell’architettura Zen 3 l’azienda di Lisa Su è riuscita a elevare ulteriormente le prestazioni. Alcuni appassionati però hanno spinto l’intera serie di CPU al limite, battendo record su record.

Stando a quanto riportato da Wccftech, gli overclocker hanno messo alla prova tutte le CPU desktop rilasciate da AMD nella giornata di oggi, testandole utilizzando il raffreddamento LN2 per raggiungere diverse imprese importanti nei principali benchmark come Cinebench, Geekbench, WPrime, GPUPI e X265.

Il primo risultato che ha colpito la community è stato raggiunto dal taiwanese TSAIK, il quale ha ottenuto il record mondiale di frequenza con Ryzen 9 5950X spingendola a 6,35 GHz; la scheda madre utilizzata è stata la MSI MEG X570 GODLIKE, uno dei modelli di punta dell’azienda e tra i più potenti nella serie 500. Anche Der8auer ha raggiunto cifre non indifferenti, che potete vedere anche nel video allegato all’articolo, spingendo lo stesso processore a 5,85 GHz e raggiungendo 14.275 punti nei benchmark Cinebench R20.

Ma i record ottenuti dalla serie sono molti di più: AMD Ryzen 9 5950X da 16 core/32 thread ha ottenuto ben 8 record mondiali; AMD Ryzen 9 5900X da 12 core/24 thread ne ha ottenuti addirittura 11, tutti grazie al lavoro del benchmarker statunitense KEEPH8N; AMD Ryzen 7 5800X da 8 core/16 thread ne ha superati 6, mentre infine AMD Ryzen 5 5600X da 6 core/12 thread ne ha ottenuti altrettanti.

Insomma, le prestazioni di questa serie sono decisamente interessanti. Se volete provarle con mano, magari con qualche altra componente nuova di zecca, ricordiamo che non solo MSI ha presentato le nuove schede madri B550 Unify per CPU Ryzen 5000, ma anche ASUS ha svelato gli ultimi modelli ROG come la ASUS ROG Crosshair VIII DARK HERO.