CPU AMD Ryzen 7000: la produzione va a gonfie vele, usciranno a settembre?

La produzione delle CPU AMD Ryzen 7000 è iniziata lo scorso mese, secondo quanto riportano alcune fonti interne alle catene produttive dell'azienda di Sunnyvale. Oggi, invece, emerge che i lavori sui processori next-gen di AMD procedono spediti al punto che la compagnia potrebbe persino anticiparne la presentazione.

Nello specifico, stando a quanto spiega un report di DigiTimes, le CPU Ryzen 7000 arriveranno a settembre, insieme alla piattaforma socket AM5, che pare supporterà solo le RAM DDR5. Le CPU desktop AMD di nuova generazione dovrebbero essere le prime dell'azienda realizzate con architettura Zen4 a 5 nm e dovrebbero portare con sé funzioni di nuova generazione come il supporto alle RAM DDR5 e all'interfaccia PCIe 5.0.

DigiTimes spiega che AMD sarebbe ad uno stato avanzato di lavori sulle sue CPU di nuova generazione, e proprio per questo dovrebbe parlarne in maniera più approfondita al Computex 2022, che si terrà tra il 24 e il 27 maggio prossimi a Taipei. Il portale taiwanese, poi, riporta che per settembre potrebbe essere essere programmata la commercializzazione delle CPU, perciò il loro annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in estate, nei mesi di giugno o di luglio.

Se ciò fosse vero, possiamo aspettarci di vedere numerosi leak sulle CPU Ryzen 7000 nelle prossime settimane, specie dopo il Computex, quando le prime copie di prova della CPU potrebbero circolare tra gli addetti ai lavori, alla produzione ed ai test sui processori.

Nello specifico, riporta WCCFTech, a breve potrebbero arrivare i primi benchmark delle CPU Zen4 di AMD, sulla cui potenza effettiva al momento non sappiamo quasi nulla. Solo una decina di giorni fa, la stessa AMD ha spiegato che i Ryzen 7000 raggiungeranno frequenze ritenute "impossibili" fino ad oggi per un processore.