CPU AMD Ryzen 7000 verranno svelate il 4 agosto? L'indiscrezione a sorpresa

A quanto pare AMD potrebbe anticipare il lancio dei processori AMD Ryzen 7000 previsto per settembre al prossimo mese, sorprendendo così tutti gli appassionati e utenti in attesa della nuova generazione di processori per aggiornare la loro build. La nuova data di lancio, per l’esattezza, sarebbe il 4 agosto 2022.

Secondo quanto ripreso da ExtremeTech, la società guidata da Lisa Su ha pubblicato un portale di registrazione online per un evento del 5 agosto nel quale si discuterà delle nuove schede madri X670 di punta dei partner di AMD che. Una particolare didascalia evidenzia però come tale evento, pensato per il lancio ufficiale del socket AM5, dovrebbe “supportare il lancio dei processori AMD Ryzen™ serie 7000”.

Tra una chiacchiera con i partner AMD, come ASUS, MSI e GIGABYTE, il pubblico potrebbe quindi assistere al debutto effettivo delle CPU Ryzen 7000, oltre che delle schede madri top di gamma della serie X670. La vera domanda per i fan più accaniti, è se AMD presenterà eventuali CPU con V-Cache 3D: sappiamo già che AMD sta lavorando su CPU Zen 4 con tale tecnologia, ma ci saranno aggiornamenti durante le prime giornate di agosto? Mancando poco, meglio prendere tutte queste informazioni con le pinze e attendere la fatidica data citata in precedenza.

