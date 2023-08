Le CPU dual-core sono morte? No, anzi: Intel 300 in arrivo insieme a Raptor Lake Refresh

Il lancio delle CPU Intel Raptor Lake Refresh sarebbe previsto tra il 17 e il 23 ottobre: in una di queste date, però, il Team Blu potrebbe annunciare anche un altro tipo di processori. Stiamo parlando dei nuovi Intel Core 300 con configurazione dual-core: chi ha detto che le CPU dual-core sono morte?

Un post su X del leaker Chi11eddog, infatti, svela che le CPU Intel 300 arriveranno nel Q3 2023, ovvero entro la fine del mese di settembre. Lo stesso leaker, però, anticipa che questi processori faranno parte della quattordicesima generazione di CPU desktop del colosso di Santa Clara, il che ci fa pensare che il loro lancio non sarebbe in realtà previsto per la fine di settembre, bensì per la seconda metà di ottobre, insieme al resto della lineup Raptor Lake Refresh.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il leaker ha svelato che gli Intel 300 avranno 2 P-Core e, ovviamente, nessun E-Core, per un totale di 4 Threads. La Cache L3 delle componenti sarà pari a 6 MB, mentre il loro TDP sarà di 46 W. La frequenza di base dei nuovi processori dual-core del Team Blu, infine, sarà pari a 3,90 GHz.

Chi11eddog, poi, conferma che Intel 300 rappresenta una nuova nomenclatura: questi processori non saranno cioè i successori della piattaforma Intel N200 lanciata a inizio 2023 (sempre con configurazione dual-core), ma si ricollegheranno all'Intel Pentium Gold G7400 di inizio 2022. Negli scorsi mesi, in effetti, Intel ha pensionato le linee Pentium e Celeron, con un cambiamento che diventerà effettivo solo con i laptop in arrivo per la fine del 2023.

Per quanto riguarda le altre specifiche delle CPU della linea 300, invece, non sappiamo nulla. È sicuro che gli Intel 300 avranno una iGPU di fascia bassa (anzi, bassissima), che secondo Tom's Hardware potrebbe essere una Intel UHD 730. Inoltre, i processori saranno nettamente meno performanti degli Intel Core i3 meno costosi sul mercato, come l'Intel Core i3-13100, che vanta una configurazione con 4 P-Core e nessun E-Core.