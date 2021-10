CPU Intel Alder Lake: attenzione al dissipatore, alcuni non funzioneranno!

Le CPU Intel Alder Lake sono già in vendita in alcuni negozi, ben prima del loro lancio sul mercato, programmato per il 4 novembre. Tuttavia, ciò che i primi fortunati acquirenti potrebbero non aspettarsi è che alcuni dissipatori potrebbero avere problemi con le nuove CPU, specie per quanto riguarda il montaggio e la distribuzione della pressione.

Attualmente, diversi produttori di dissipatori e componenti per PC stanno facendo il possibile per rilasciare nuovi prodotti per le CPU Alder Lake o per effettuare upgrade gratuiti a componenti compatibili con i nuovi socket LGA 1700. Per la maggior parte dei dispositivi in circolazione non dovrebbero esserci problemi di compatibilità con i nuovi processori Intel, ma, secondo WCCFTech, questo potrebbe non essere il caso dei dissipatori più antiquati.

In particolare, non sarebbe tanto il cambio di socket a rivelarsi problematico, quanto più la leggera variazione delle dimensioni stesse della CPU. Il design di montaggio dei processori Alder Lake è infatti compatibile con molti dissipatori attualmente in commercio, a prescindere dal socket per cui sono stati progettati. Tuttavia, diversi prodotti non sono compatibili con il design asimettrico e l'altezza ridotta delle CPU Intel di dodicesima generazione.

Si tratta di un problema che è già stato notato con le ultime CPU Ryzen e Threadripper di AMD: non si tratta di un'incompatibilità minore o secondaria, poiché potrebbe facilmente portare a un surriscaldamento della CPU in condizioni di stress, come spesso avviene durante il gaming ad alte prestazioni.

I produttori, comunque, stanno già correndo ai ripari: oltre agli upgrade gratuiti e ai nuovi dispositivi, infatti, Corsair e Cooler Master stanno apportando revisioni ai prodotti "classici" in commercio, rendendoli adatti ai socket LGA 1700 e alle nuove CPU AMD e Intel. Ovviamente non è detto che le performance di questi dissipatori possano rimanere al passo con quelle delle componenti di ultima generazione, ma il loro prezzo sarà anche più contenuto.

Non è chiaro se e quanto i problemi con i dissipatori impatteranno sul lancio dei nuovi processori Intel: sicuramente, però, essi potrebbero funestare i primi giorni dopo l'uscita delle componenti per diversi utenti, esattamente come l'incompatibilità delle CPU Alder Lake con alcuni DRM.