Le CPU Intel Alder Lake si piegano? Questa cornice risolve il problema e costa pochissimo

Dopo aver scoperto che le CPU Intel Alder Lake tendono a piegarsi leggermente, alcuni fan hanno tentato delle soluzioni casalinghe per mantenere intatta la forma dei propri processori. La stessa Intel si è espressa sulla questione, spiegando che il comportamento delle CPU è perfettamente normale e non crea danni sul lungo periodo.

Nonostante le rassicurazioni del produttore di Santa Clara, tuttavia, molti utenti hanno comunque deciso di cercare soluzioni alternative, volte anche ad evitare dei peggioramenti nel raffreddamento delle CPU dovute alla perdita di uniformità dell'Integrated Heat Spreader (IHS) del processore, che crea un spazio vuoto tra il sistema di raffreddamento e il processore stesso.

Il problema, ormai noto da tempo, sembra essere saltato all'occhio dei produttori di accessori per PC, tanto che l'azienda cinese Thermalright ha pubblicato un "correttore" per i problemi di piegamento delle CPU Alder Lake. Il prodotto di Thermalright altro non è che una "cornice" che ha il compito di tenere al proprio posto la CPU, evitando così ogni tipo di piegamento.

Il dispositivo di Thermalright, che potete vedere in calce, è stato pensato per i socket LGA1700, perciò dovrebbe essere perfetto per evitare i problemi di bending dei processori Intel di dodicesima generazione. Inoltre, la cornice è disponibile in due colori, ovvero rosso e grigio, al costo budget di soli 6 Dollari.

Il produttore ha già confermato che il suo telaio, denominato "Bending Corrector Frame", è compatibile con tutte le schede madri H610, B660 e Z690. Sfortunatamente, però, il dispositivo è disponibile solo in Cina, almeno per il momento. Inoltre, non è chiaro se la soluzione di Thermalright rischi di invalidare la garanzia delle CPU Alder Lake in caso di guasti o malfunzionamenti.

In una nota della scorsa settimana, infatti, Intel ha spiegato che ogni tentativo "casalingo" di risolvere il problema del piegamento delle CPU Alder Lake avrebbe automaticamente reso nulla la loro garanzia. Intanto, comunque, Intel ha lanciato la CPU Intel Core i9-12900KS, il processore top di gamma della lineup Alder Lake.