CPU, mercato in profondo rosso: mai così male dal 1984, solo AMD si salva

Nella giornata di ieri, un'analisi ha riportato che la quota di AMD nel mercato CPU è cresciuta fino al 28,1%. Tuttavia, il report fornisce anche un dato decisamente più inquietante riguardo al settore dei processori: a quanto pare, infatti, nello scorso trimestre le vendite di CPU hanno vissuto il declino peggiore degli ultimi trent'anni.

A dare la notizia è Mercury Research, che con il suo periodico report sul mercato dei processori per PC ha spiegato che, nel secondo trimestre del 2022, le vendite di CPU per desktop hanno vissuto il più grande declino su base annua dal 1984, ovvero ben 36 anni fa. Ciò non significa che il numero di CPU vendute sia pari a quello del 1984, ovviamente, ma che il mercato si sia contratto di una percentuale simile a quella di metà anni Ottanta.

Il declino delle vendite dei processori per PC dell'ultimo anno dipende dalla riduzione della domanda degli OEM ai produttori: in altre parole, una riduzione della domanda di nuove CPU da parte dei consumatori avrebbe causato un ingrandimento degli inventari degli OEM, i quali avrebbero preferito, nel Q2 del 2022, esaurire tali scorte piuttosto che comprare nuove componenti dai produttori di prima mano, come Intel e AMD.

Come abbiamo già detto riguardo al calo delle vendite di schede video, Intel e NVIDIA sono state le aziende più colpite, mentre AMD sembra essere riuscita a ritagliarsi comunque dei marginali guadagni. Mercury Research spiega però che la ripresa della domanda (e dunque delle vendite e dei guadagni dei produttori) sarà molto lenta, soprattutto per AMD e NVIDIA.

Tutti gli indicatori di mercato, infatti, indicano una continuazione della stagnazione della domanda di PC e dispositivi hi-tech in generale, specie dopo una riduzione delle vendite di desktop e laptop a doppia cifra percentuale negli ultimi sei mesi. In una situazione simile, anche una ripresa delle vendite delle componenti singole sembra decisamente poco probabile.