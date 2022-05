CPU Meteor Lake, Intel conferma: i lavori sono in anticipo, lancio nel 2023

Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio delle CPU Intel Raptor Lake, previsto per la fine del 2022, non è un segreto che l'azienda di Santa Clara sia anche al lavoro sui processori Meteor Lake di quattordicesima generazione, che dovrebbero uscire sul mercato alla fine del 2023.

D'altro canto, le CPU Meteor Lake sono state annunciate da Intel già lo scorso anno come parte della propria roadmap fino al 2025. Inoltre, già da mesi sappiamo che i processori Intel di quattordicesima generazione utilizzeranno il nodo produttivo Intel 4, che dovrebbe garantire chip a 7 nm di nuova generazione.

Stando a quanto riporta su Twitter Michelle Johnston Holthaus, Executive Vice-Presidente di Intel, le CPU Meteor Lake hanno raggiunto lo stadio "Power On" dello sviluppo, che secondo la tabella di marcia dell'azienda americana era inizialmente programmato per ottobre 2022. In altre parole, Intel sarebbe in anticipo di circa cinque o sei mesi sulla produzione delle sue CPU in uscita nel 2023.

Lo stadio di sviluppo "Power On", il secondo della produzione delle CPU Intel, è quello dei test ingegneristici avanzati: ogni componente che arriva a tale stadio ha insomma superato tutti i test preliminari e può essere prodotta in basse quantità per ulteriore sperimentazione su più larga scala, che dovrebbe successivamente aprire le porte alla produzione in massa del prodotto.

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha poi spiegato che "Intel 4 Meteor Lake funziona su Windows, Chrome e Linux. La velocità a cui il team di ricerca è stato in grado di ottenere questo incredibile risultato è un segno significativo della buona salute sia della generazione di processori Meteor Lake che del nostro processo produttivo Intel 4".

Stando alle previsioni di Intel, riportate negli scorsi giorni in una call con gli investitori dell'azienda, le CPU Meteor Lake saranno pronte nel 2022 inoltrato per entrare in produzione di massa. Le prime spedizioni delle CPU, probabilmente destinate al mercato mobile, dovrebbero avvenire a inizio 2023, mentre le componenti per desktop saranno lanciate, come da tradizione, nel 2023 inoltrato, un anno dopo i processori Raptor Lake.