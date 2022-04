CPU Raptor Lake notebook più potente dell'i9-12900HK? Parte la sfida in casa

Dopo il lancio ufficiale del Ryzen 7 5800X3D e l'arrivo dei primi benchmark sul campo, sembra proprio che la scena PC gaming abbia un nuovo re, una CPU da primato sia nel prezzo che nelle prestazioni, ma quanto durerà?

Una domanda lecita, probabilmente, in un contesto particolarmente movimentato. La scena hardware, infatti, non era così in fermento da lustri e l'arrivo dello stacking 3D da una parte e dell'architettura ibrida dall'altra, hanno riportato con merito le attenzioni sul settore.

Quanto a Intel, con Alder Lake aveva appena riagganciato un primato che mancava da tempo. Vetta raggiunta con grande impegno e con una spinta innovativa senza precedenti, recentemente soffiata di nuovo da AMD con altrettanta innovazione, oltretutto su una CPU di fascia media.

Quanto al futuro, sono spuntati in rete alcuni punteggi relativi a un misterioso processore Intel Raptor Lake-P contrassegnato come Engineering Sample presumibilmente per la serie mobility.

Il sample apparso in rete risponde a una configurazione pari all'i9-12900HK, con i suoi 14 Core e 20 thread. Questa contestualizzazione è quasi obbligatoria, dal momento che i punteggi emersi da UserBenchmark parlano di un processore capace di piazzarsi sopra all'i9-12900K in Single Thread e a un soffio dal 12700K in Multi-Thread, ma sempre e comunque ampiamente al di sopra dell'attuale top di gamma per il segmento mobility.

Se queste sono le prestazioni dei processori "P" per notebook, quindi, cosa possiamo aspettarci dalle controparti desktop? Del resto, le specifiche di Raptor Lake sembrano essere a dir poco impressionanti.